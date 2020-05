Tchad : panne électrique, la SNE annonce "un sérieux incident" et s'excuse

Le directeur général de la société nationale d'électricité, Abdoulaye Ngamada, a informé mardi sa clientèle qu'en dates des 24 et 25 mai 2020, son poste de Lamadji qui reçoit la livraison des deux centrales de Djermaya, a subi un sérieux incident qui a endommagé un équipement important.



"Cela a également suscité de sérieuses perturbations constatées sur l'ensemble du réseau. La panne a été d'abord identifiée, recherchée, puis localisée sur le réseau, et finalement réparée", a expliqué Abdoulaye Ngamada.



La société "s'excuse auprès de son aimable clientèle des éventuels désagréments occasionnés" et compte sur "l'esprit de parfaite compréhension dont a toujours fait montre sa clientèle."