Tchad : partenariat renforcé entre l'ONAPE et l'UGP pour des emplois décents pour la jeunesse

Le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a reçu ce 5 juillet 2024, dans la salle de réunion de l’office, le coordonnateur de l’Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes, Ousman Abbas, et son équipe.



Le coordonnateur est venu présenter sa structure et solliciter l’expertise de l'ONAPE dans la gestion des projets en faveur des jeunes. Ousman Abbas a détaillé les difficultés rencontrées par son institution pour mener à bien ses activités et a cherché à obtenir des conseils et des orientations de la part du directeur de l'ONAPE.



Le directeur a d'abord exprimé sa gratitude pour la démarche entreprise par le coordonnateur de l’Initiative 50 000 emplois, avant de lui prodiguer des conseils et de lui assurer sa disponibilité pour accompagner sa structure.



Le chef de programme Auto-Emploi de l'ONAPE, Moubarack Kody, a ensuite expliqué de manière pédagogique les fondements du programme Auto-Emploi, une structure dédiée à l'auto-emploi des jeunes. Il a décrit le mécanisme de financement, le processus de recouvrement, le suivi ainsi que l'insertion des promoteurs.



Enfin, le directeur a suggéré au coordonnateur de l'Initiative 50 000 emplois de travailler davantage avec ceux qui sont sur le terrain et de donner la priorité à la gent féminine.