Tchad : père et fils tués pour des chèvres au Sila, une délégation du MPS rend hommage

Le secrétaire général du MPS de la province du Sila, Mahamat Assouwar, au nom des militants et militantes du MPS, a présenté ces condoléances à la famille des défunts. Il a dans son intervention exhorté la population du village Amdagal à cultiver l'amour de la patrie, vulgariser la cohabitation pacifique et la cohésion sociale ainsi que le vivre ensemble.



Mahamat Assouwar a demandé à la population de dénoncer toute personne, complice des malfrats et coupeurs de route qui ôte le sommeil aux paisibles citoyens.



Le chef de canton de Koumou, Issakha Moussa, a pour sa part demandé au gouvernement de transition de veiller sur la sécurité de personnes et de leurs biens.



Présent avec la délégation, le préfet du département d'Addé, Brahim Adam, a instruit la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Il a appelé à la collaboration de tout un chacun pour la paix et l'amour du prochain. Pour lui, la mission principale est le maintien de la paix et la sécurité de personnes et de leurs biens.