Tchad : permutation par décret au ministère de la Promotion des jeunes

Par décret n°0684/PR/MPJSE/2020, DINGAMNAEL KALDET LWANGA est nommé Conseiller Chargé de la Jeunesse et de l' Emploi au Cabinet du Ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, en remplacement de DJONDANDI TATOUIN, appelé à d'autres fonctions.



Par décret n°0685/PR/MPJSE/2020, DJONDANDI TATOUIN est nommé Directeur de la Promotion des Jeunes, du Volontariat, de l' Emploi et de l' Insertion Sociale en remplacement de DONGAMNAEL KALDET LWANGA, appelé à d'autres fonctions.