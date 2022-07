Tchad : plus de 80% des fonds détournés de la SHT récupérés grâce à l'ANS

"À ce jour, les efforts inlassables des services spéciaux de sécurité, de renseignement et d’investigation financière qui ont détecté le détournement survenu à la SHT ont permis de récupérer plus de 80% des ressources dérobées", annonce le général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT).



"Les investigations sont en cours pour mettre la main sur le dernier franc détourné. A l’issue de ce travail d’investigation, le dossier sera remis à la justice", ajoute-t-il.



Le général Mahamat Idriss Deby remercie "vivement ces dignes fils et filles du Tchad, membres et responsables des services spéciaux qui ont conjugué les efforts avec méthode, sérénité et discrétion pour parvenir à démanteler ce réseau mafieux".