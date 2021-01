TCHAD Tchad : polémique de Baktchoro, les militants UNDR de la Tandjilé Ouest dénoncent une "bassesse"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Janvier 2021



Les militants de l’UNDR de la Tandjilé Ouest encouragent les citoyens à "reconnaître la vérité, la justice et le droit d’autrui afin d’aspirer à un meilleur vivre ensemble et au changement radieux de notre chère patrie, le Tchad".





Selon eux, "ces propos ne se retrouvent nulle part dans la pensée d’un homme politique respectable comme Saleh Kebzabo. C’est de la pure diversion et manœuvre politicienne. C’est pourquoi, nous, Bureau départemental de la Tandjilé-ouest apportons notre inébranlable soutien au camarade Saleh Kebzabo".



Le secrétaire chargé à la communication et relations avec les partis locaux, Doultcha Séraphin, estime que les propos "sont très loin d’être des propos divisionnistes, d’incitation à la haine, à la révolte, à la violence et ne faisant en aucun l’apologie du communautarisme et du régionalisme comme le pensent les caciques du MPS lors de leur passage à Baktchoro". "Contrairement à ce que nos détracteurs du MPS fomentent et veulent faire croire aux Tchadiens, le président Saleh Kebzabo est un homme de paix qui prône la cohabitation entre le peuple tchadien sans distinction géographique, ethnique et religieuse. Il réclame et défend l’égalité de droit mais aussi et surtout de justice pour tous. Par conséquent, il reste serein et imperturbable. Il ne reculera pas d’un seul iota devant ceux qui tordent le cou à la vérité imbattable."

Le Comité départemental de la Tandjilé-ouest ajoute que le président Saleh Kebzabo a "traduit les faits réels en paroles de vérité connue de tous les Tchadiens et Tchadiennes et a demandé juste aux jeunes, fils des agriculteurs, de s’organiser afin de sauvegarder et protéger leurs champs qui constituent le seul moyen de leur survie". Alors, « s’organiser » ne signifie pas « excitation à la violence » et moins encore « des propos haineux ».



Le Comité départemental "apporte son soutien indéfectible sans le moindre regret à son Président Saleh Kebzabo" et exhorte les citoyens de tout horizon à "discerner et distinguer le vrai du faux sans en être trainés à tout vent des doctrines politiciennes". Le comité départemental de l'UNDR pour la Tandjilé Ouest a réagi dimanche à la polémique sur les propos tenus le 22 décembre 2020 par Saleh Kebzabo à Baktchoro, et à la visite d'une délégation du MPS dans la même localité le 29 décembre 2020 pour "remettre en causes certaines déclarations du président nationale de l'UNDR". Les militants de l'UNDR dénoncent une "bassesse hors du commun des hauts responsables politiques".Selon eux, "ces propos ne se retrouvent nulle part dans la pensée d’un homme politique respectable comme Saleh Kebzabo. C’est de la pure diversion et manœuvre politicienne. C’est pourquoi, nous, Bureau départemental de la Tandjilé-ouest apportons notre inébranlable soutien au camarade Saleh Kebzabo".Le secrétaire chargé à la communication et relations avec les partis locaux, Doultcha Séraphin, estime que les propos "sont très loin d’être des propos divisionnistes, d’incitation à la haine, à la révolte, à la violence et ne faisant en aucun l’apologie du communautarisme et du régionalisme comme le pensent les caciques du MPS lors de leur passage à Baktchoro".Le Comité départemental de la Tandjilé-ouest ajoute que le président Saleh Kebzabo a "traduit les faits réels en paroles de vérité connue de tous les Tchadiens et Tchadiennes et a demandé juste aux jeunes, fils des agriculteurs, de s’organiser afin de sauvegarder et protéger leurs champs qui constituent le seul moyen de leur survie". Alors, « s’organiser » ne signifie pas « excitation à la violence » et moins encore « des propos haineux ».Le Comité départemental "apporte son soutien indéfectible sans le moindre regret à son Président Saleh Kebzabo" et exhorte les citoyens de tout horizon à "discerner et distinguer le vrai du faux sans en être trainés à tout vent des doctrines politiciennes".





Dans la même rubrique : < > Décès d'Elisabeth Kade : les étudiants tchadiens au Burkina Faso lui rendent hommage Tchad : don de 6,5 milliards Fcfa de la BAD pour l’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes Tchad : lancement de la plateforme E-santé Khadji Tech Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)