Tchad : politico-militaires au dialogue inclusif, le CMT officialise le comité technique

Le Comité est un organe chargé de préparer et de mener des négociations en vue de la participation des politico-militaires au dialogue.



Il a notamment pour mission d'identifier et prendre contact avec les politico-militaires, et définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue. Il devra convenir des dates et lieux de rencontres ainsi que des éventuels pays hôtes.



Mardi, le général Mahamat Idriss Deby, a assuré que le dialogue national inclusif sera ouvert aux mouvements politico-militaires "de manière spécifique".



"Le dialogue franc et sincère appelé de tous nos vœux sera ouvert, de manière spécifique, aux mouvements politico-militaires compte tenu de la particularité des problématiques inhérentes à cette préoccupation", a déclaré le président.