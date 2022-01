Tchad : pose de pierre pour la construction d'une Maison de la femme à Bokoro

Cette initiative est l’œuvre des femmes rurale et urbaine du département de Dababa qui veulent se doter d'une maison féminine.



Cette maison d’une superficie de 10 mètres carrés sera financée par les cotisations de femmes avec l'appui de la députée Fatimé Nouracham Ramadan qui prendra en charge la clôture générale en mur d’une superficie de 40x60m.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général départemental de Dababa, Abakar Adoum Abakora, en présence d'une délégation venue de N’Djamena composée de Djimet Ibet, Nguini Yakhouba, Mahamat Ali Brahim, Yaya Moussa Noukhou, Chaïbo Maouloud, Wakil Ahmat Idriss, Ahmat Abakar Moussa, Mahamat Adam Rahma et Abdoulaye Mahamat Abdallah.



La maison de la femme est située à l'Est du centre social de Bokoro, collée au mur de le résidence du préfet.