Tchad : pré-dialogue de Doha, le CNT appelle à "transcender les divergences"

Dans son discours, Dr. Haroun Kabadi soulia indiqué que le CNT suit avec un très grand intérêt le déroulement des négociations entre le gouvernement de la République du Tchad et les politico-militaires à Doha au Qatar, en prélude à la tenue du dialogue national inclusif.



Cependant, le CNT invite toutes les parties concernées à transcender leurs divergences et leurs rancoeurs pour saisir cette opportunité de faire la paix des braves dans l'intérêt du Tchad et de sa population, en vue de trouver des solutions pour la construction d'un Tchad nouveau.



Le CNT se félicite de la volonté fortement et clairement affichée du gouvernement de conclure la paix avec les différents groupes politico-militaire et d'aller au dialogue national inclusif en vue de jeter les bases juridiques et institutionnelles de la refondation du pays, en prenant en compte les préoccupations de la population qui seront exprimées au cours de ce dialogue.