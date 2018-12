Tchad : préoccupations face à la recrudescence de l’insécurité

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’Homme (CTDDH), dans un communiqué du 5 décembre 2018 signé par son secrétaire général, Mahamat Nour Ibedou, porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que Monsieur JUMMALAH ADULLAH, un ressortissant hollandais a fait l’objet d’un braquage à main armée effectué par quatre hommes enturbannés le 1er décembre 2018.



Mr JUMALLAH ABDULLAH avait été stoppé au quartier GOUDJI par ses agresseurs entre 10 heures et 11 heures alors qu’il était sur une moto-taxi ; après l’avoir maitrisé lui et le conducteur de la moto taxi, Les ravisseurs ont non seulement emporté son passeport Hollandais et une somme de 75 000F CFA, mais également enlevé le « clandoman » et l’ont conduit vers une destination inconnue ; la CTDDH est restée sans nouvelles du conducteur de la moto taxi.



Elle se dit extrêmement préoccupée par la recrudescence de l’insécurité dans le pays et elle interpelle les autorités en charge de la sécurité de prendre leur responsabilité pour juguler ce fléau.



La CTDDH constate avec consternation que des agressions de ces genre se multiplient et les victimes sont obligées de se résigner face à l’inaction des forces de l’ordre.