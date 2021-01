Tchad : préparatifs à Moundou pour la visite du président

La ville de Moundou vie au rythme des préparatifs pour l’accueil lundi du Président de la République. De l’aéroport jusqu’à la résidence présidentielle, des drapelets sont installés tout le long du trajet que doit emprunter le Président de la République.



Le service de pavoisement de la mairie de Moundou travaille activement pour embellir la ville. Des équipes ont été mobilisées pour nettoyer et balayer certaines avenues. Plusieurs bureaux de soutien du MPS ont refait de la peinture dans leurs locaux.



À l’entrée de la ville, des fouilles systématiques sont opérées sur chaque véhicule entrant et sortant de la ville. Le sujet alimente tous les débats. En prélude de cette rencontre, le gouverneur de la province du Logone Occidental Ahmat Taha Mahamat a tenu une rencontre avec les responsables administratifs à différents niveaux, les responsables des partis politique, les leaders d’associations et religieux, ainsi que les chefs de quartiers et chefs traditionnels. Il a attiré leur attention sur l’importance d’une telle visite qui va selon lui, générer de bonnes décisions du chef de l’Etat en faveur du développement de la province. Tout cela doit être conditionné par une forte mobilisation et un accueil chaleureux, a indiqué le gouverne.. Beaucoup espèrent en cette visite, la relance de nombreux chantiers arrêtés depuis plusieurs années.