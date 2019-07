Tchad : prestation de serment des nouveaux membres du Gouvernement

Les nouveaux membres du gouvernement, nommés le 30 juin dernier, ont officiellement pris fonctions en prêtant serment devant la Cour suprême, au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce mercredi au palais présidentiel, en présence du président de la République Idriss Déby.



Le serment confessionnel a été instauré au lendemain de la proclamation de la 4ème République. Il concerne également le nouveau directeur de cabinet civil et l'inspectrice générale adjointe d'Etat qui étaient présents au Palais présidentiel.



Le nouveau ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Djamaladine Brahim Mahamat, a aussi été convié à la cérémonie, malgré sa prestation de serment lors de son entrée en fonction au cabinet du chef de l’Etat en mai 2018.



Le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour, a demandé au Greffier en chef de lire les décrets du 30 juin 2019 portant remaniement du gouvernement, nomination d’un Directeur de cabinet civil à la Présidence de la République et d’une Inspectrice générale d’Etat adjointe.



Le Procureur général a ensuite prononcé ses réquisitions.



Le président de la Cour suprême a demandé aux assujettis au serment, par ordre de préséance, de se présenter devant le pupitre, pour se soumettre au rituel.



Tahir Hamit Nguilin, ancien vice-gouverneur de la BEAC et ex-directeur général de la Société des Hydrocarbures du Tchad, est désormais en charge du portefeuille des finances et du budget. Il a été le premier à prononcer le serment.



Il a été suivi du ministre de l’Administration du territoire, Mahamat Ismaël Chaïbo, et du Secrétaire d’Etat à l’Education nationale et à la Promotion civique, Lamine Mustapha.



Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, nommé vendredi dernier au terme du décret n° 879 au poste du directeur de cabinet civil du chef de l’Etat, et Mme Ngamaï Hortense, nouvelle Inspectrice générale d’Etat adjointe sont astreints aussi par l’article 105 de la Constitution à prêter serment avant leur entrée en fonction.



Les trois nouveaux membres du gouvernement, le Directeur de cabinet civil de la Présidence de la République et l’Inspecteur générale d’Etat adjointe, ont juré de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du Gouvernement selon la formule consacrée par la Constitution promulguée le 4 mai 2018.



