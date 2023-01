Tchad : prévention du VIH chez les jeunes et lutte contre le mariage précoce, l'Unicef appuie le CLAC de Koumra

À cette occasion, les journalistes points focaux ont visité le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de la commune de Koumra pour découvrir les différentes interventions de l'Unicef en faveur des jeunes dans la lutte contre le VIH et le mariage précoce. Ngabo Sanga, directeur du CLAC, explique que l'Unicef les appuie depuis 7 ans dans les activités qu'ils mènent dans la prévention du VIH/sida et le mariage précoce.



En 2022, le CLAC a sensibilisé plusieurs jeunes sur les infections sexuellement transmissibles, la Covid-19 et le phénomène de mariage précoce. "Au total, 1491 filles ont été dépistées et 13 d'entre elles ont été déclarées séropositives, dont 10 filles. Toutes les 13 séropositives sont sous traitement au niveau du centre d'animation culturel de Koumra", explique le directeur du centre, Ngabo Sanga.



En outre, le CLAC a organisé plusieurs activités d'information et de causeries-débats sur le mariage précoce. Les causes et les conséquences du mariage précoce sont évoquées par le club des jeunes du CLAC. "Nous avons 4 animateurs, 40 paires éducateurs, 10 filles super "banats" avec 4 conseillers psychosociaux qui mènent des activités de sensibilisation au centre et souvent dans les quartiers sur les techniques de prévention des IST-VIH-SIDA chez les adolescentes âgées de 10 à 24 ans", poursuit Ngabo Sanga.



Selon plusieurs jeunes du club, le mariage précoce ou le mariage des enfants est un grand phénomène auquel la province de Mandoul fait face. "Ce phénomène tire ses sources de la pauvreté de certaines familles, des filles qui ne peuvent pas prendre en charge leurs filles et préfèrent se débarrasser d'elles le plus tôt possible, en les donnant au mariage très jeune, ce qui a des conséquences graves sur la santé reproductive de la jeune fille, sans parler de l'abandon de l'école que cela va engendrer", regrettent-ils.



Grâce à l'appui financier et technique de l'Unicef à travers le CLAC de Koumra, la situation des jeunes a changé. Maintenant, les filles et leurs parents ont compris l'importance de lutter contre le mariage précoce.



Le responsable du centre estime que, grâce au soutien de l'Unicef et aux efforts des clubs des jeunes, une grande partie de la jeunesse commence à prendre en compte cet enjeu. "C'est pourquoi, chaque jour, nous recevons des jeunes qui viennent nous demander des conseils pour se protéger contre le VIH", conclut-il.