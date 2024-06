Tchad : priorité au respect des textes, déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement de la 5ème République, et conformément aux directives du Président de la République en faveur d'une action collective, le ministre Abakar Djarma Aumy a initié une rencontre introductive avec les divers responsables des fédérations sportives relevant de son ministère.



Au cours de cette réunion, le ministre a mis l'accent sur les objectifs définis par son département, notamment l'exigence de résultats pour chaque fédération afin de promouvoir le développement des disciplines sportives et d'inspirer la jeunesse par la passion du sport.



Le ministre a souligné l'importance cruciale du respect strict des dispositions légales. Selon lui, la loi 26 sur la charte nationale des Sports stipule, à son article 3, que l'État, en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées, est responsable de la planification, de la construction d'infrastructures sportives et de la promotion des activités sportives.



De plus, l'article 10 précise que seules les associations sportives agréées peuvent bénéficier du soutien de l'État.