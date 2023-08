Tchad : priorité de vaccination contre la fièvre jaune pour les enfants

La fièvre jaune est une des maladies ciblées par le Programme Élargi de Vaccination (PEV), pour les enfants de moins de deux ans, conformément au calendrier vaccinal.



La fièvre jaune est causée par un virus de la famille des flavivirus, transmis par la piqûre d'un moustique infecté. Son nom provient de la jaunisse, caractérisée par le jaunissement de la peau et des yeux, qui se manifeste lorsque le virus atteint le foie. Heureusement, cette maladie peut être prévenue par la vaccination.



Cette maladie est répertoriée parmi les plus inscrites dans le calendrier vaccinal destiné aux enfants de 0 à 23 mois. Elle continue de sévir, tant en milieu urbain que rural. Il est vivement recommandé aux parents de faire vacciner leurs enfants contre cette maladie, en suivant scrupuleusement le calendrier établi par le Programme Élargi de Vaccination (PEV).



Le vaccin contre la fièvre jaune est fiable, efficace et recommandé pour la majorité des enfants âgés de neuf mois et plus. Cependant, il est contre-indiqué pour les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que pour les nourrissons de moins de neuf mois.



La prévention de la fièvre jaune, chez les enfants de 9 mois et plus, est une priorité du PEV. Ce vaccin est généralement administré entre l'âge de 9 et 12 mois, en même temps que le vaccin contre la rougeole.



Toutefois, il est déconseillé pour les enfants de moins de 6 mois et ne doit être envisagé chez les enfants âgés de 6 à 9 mois qu'en cas d'épidémie, étant donné le risque élevé de transmission du virus. Pour renforcer la protection des enfants et prévenir cette maladie, il est essentiel de les protéger des piqûres de moustiques en toutes circonstances.