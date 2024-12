Tchad : prise de contact du gouverneur du Barh El Gazel avec les autorités locales

Ce 5 décembre 2024, Abdel Aziz Tchanglang Tokama a tenu sa première série de rencontres de prise de contact avec les chefs des unités administratives, traditionnelles, et les forces de défense et de sécurité des quatre départements du Barh El Gazel.



Ces rencontres visent à se familiariser avec ses proches collaborateurs. Comme la coutume traditionnelle administrative l’exige, le gouverneur de la province du Barh El Gazel s'est entretenu avec les différents services de sa circonscription.



Au cours de ces rencontres, le gouverneur de la province Abdel Aziz, Tchanglang Tokama, a indiqué que les efforts précédents sont louables, mais il faut doubler davantage d'efforts. Il a mis l'accent sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, il a indiqué également que la restauration de l'autorité de l'État doit s'affirmer partout dans sa circonscription.



Le gouverneur Abdel Aziz Tchanglang Tokama a exhorté tous ses proches collaborateurs de travailler dans les règles de l'art et de déontologie, car le respect de la hiérarchie prévaut dans l'administration. Enfin, il a souligné également que des conflits communautaires, fonciers et bien d'autres doivent être résolus pacifiquement et dans la franche neutralité.



Il est important de souligner que les participants se sont relayés pour apporter leurs soutiens, afin de réussir ensemble la mission.