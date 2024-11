Tchad : prise de contact du nouvel IDEN avec les chefs d'établissements de Mao

Le nouvel inspecteur départemental de l'Education nationale du Kanem-Centre, Mbodou Mouta Ali, a tenu une réunion de prise de contact ce mardi 26 novembre 2024, avec les chefs d'établissements publics et privés de la place.



Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés par l'inspecteur du Kanem-Centre, Mbodou Mouta Ali, notamment : le respect de la hiérarchie, la ponctualité et l'assiduité au travail, la confidentialité et la déontologie dans le cadre du travail, la collaboration interpersonnelle, le dépôt à temps des rapports d'activités, les préparatifs de la fête de 1er décembre, et la clarté dans le travail.



Quant aux différents responsables, ils ont soulevé les problèmes qu’ils rencontrent dans leurs établissements respectifs.



Il s’agit de : le problème de l'éducation, le manque des enseignants, le manque des matériels didactiques, l'absence des bibliothèques dans les établissements, plus particulièrement au lycée Alifa Zezerti de Mao, le problème de clôture du lycée Alifa Zezerti de Mao, le nombre exorbitant des élèves dans une salle, le problème de sécurité des enfants et des enseignants, la complicité des certains parents avec leurs enfants en cas de problème dans les établissements, et la formations pédagogiques des enseignants.



Soucieux de l'éducation des enfants du Kanem-Centre, l'IDEN a pris bonne note des préoccupations de tout un chacun, pour transmettre à qui de droit. L'inspecteur a également donné des conseils et orientations, et a déclaré que sa porte est grandement ouverte à toutes les personnes qui contribuent pour le bien-être des enfants.



Il a souhaité que toutes absences soient déclarées bien avant. Il a enfin ajouté qu'à partir de ce jour, il y aura une rencontre trimestrielle pour statuer sur les problèmes. C'est avec une photo de famille que la rencontre a pris fin.