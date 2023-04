Tchad : prise de fonction du nouveau sous-préfet de Melea dans le Kanem

La cérémonie de passation de service a eu lieu le 7 avril 2023 à Melea, localité située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Mao dans le département du Kanem-centre. La cérémonie a été présidée par le préfet du département du Kanem centre, Brahim Alifa Ali, en présence des autorités traditionnelles, militaires et de la population locale de la sous-préfecture de Melea.



Bokhit Bocky Djamé a pris le poste de Mahamat Lamine Ali en tant que nouveau sous-préfet de Melea. Dans son discours d'installation, le préfet du département du Kanem centre a renvoyé le nouveau sous-préfet à l'exercice de ses fonctions, tout en lui édictant les lois et les règlements qui seront appliqués. Il a également souhaité bon vent au sous-préfet sortant Mahamat Lamine Ali, qui a servi corps et âme cette circonscription administrative. Enfin, il a demandé aux autorités sous-préfectorales et à la population d'aider le nouveau sous-préfet pour le bon fonctionnement de l'administration dans la sous-préfecture de Melea.