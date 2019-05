Tchad : quels sont les détaillants et grossistes affiliés à l'opération Juste prix ?

La campagne de sensibilisation et de mobilisation des commerçants par le comité de suivi de l'opération "Juste prix" se poursuit à N'Djamena, d'arrondissements en arrondissements, une dizaine de jours après son lancement. La mission s'est élargie à plusieurs commerces et marchés de la capitale où le comité s'assure de la conformité des prix de vente des denrées alimentaires à la limite du seuil fixé par "Juste prix" ou en deçà.



"Je suis optimiste de l'adhésion puisque c'est un processus créé par eux-mêmes (les commerçants, ndlr). Les gens ont pris conscience. Les premiers gestes ont été faits par les opérateurs économiques eux-mêmes. Je suis très content que la plupart des commerçants adhèrent à ce processus de Juste prix", a souligné ce mardi le vice-président du comité de pilotage, Alhassana Idriss Outman.



D'après Abdoulyae Mangoussi, chef d'une mission de contrôle déployée dans le 7ème arrondissement, "les commerçants ont baissé les prix et continueront de baisser les prix étant donné que les hautes autorités viennent de signer un arrêté interministériel qui va désormais supprimer les taxes de douanes et la TVA sur les vivres".



Le processus de labelisation est simple. Les commerçants adhèrent au concept, sont recensés par le comité de pilotage et obtiennent le label grâce à un autocollant qui est collé sur la devanture de leur commerce.



Une liste des détaillants et grossistes affiliés



A ce jour, pas moins de 17 détaillants et huit grossistes ont adhéré au label "Juste Prix" et s'engagent à proposer au consommateur des prix encadrés par le collectif des commerçants équitables, la Chambre de commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture des Mines et de l'Artisanat, et le ministère du Commerce.



Parmi les grossistes figure notamment la Compagnie sucrière, la société CRL avec sa nouvelle marque "YES" de production de farine de maïs, des alimentations, des agro-alimentaires et des établissements disposant de plusieurs dépôts dans la capitale.