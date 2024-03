Tchad : réception de la maternité rénovée et du laboratoire du CHU Mère et Enfant

Le mercredi 6 mars 2024 a marqué la réception de la maternité entièrement rénovée du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant.



Cette maternité de type tertiaire, conçue pour répondre aux exigences d'une maternité de proximité, offre des soins spécialisés et une surveillance accrue pour les mères et les nouveaux nés à risque.



La rénovation a bénéficié d'un investissement de l'UNFPA, avec des équipements financés par le Fonds français Muskoka. L'inauguration de la maternité a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique.



A cette occasion, le ministre a visité la maternité en deux étapes, recevant à chaque fois des explications détaillées de la part des techniciens. La première étape comprenait la visite de la maternité elle-même, et la seconde celle du laboratoire, où, selon un technicien, il est possible d'obtenir des résultats en 42 minutes.



La maternité est équipée de quatre salles principales : une salle d'accouchement, un espace post-accouchement, une salle de naissance, et une salle de travail.