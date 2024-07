Tchad : réception des véhicules et ambulances offerts par la BID et la Banque mondiale

Le ministre de la Santé publique a réceptionné ce 31 juillet 2024, au sein de son département ministériel, 14 véhicules Hilux, 3 Toyota et 20 ambulances Hart-up offertes par la Banque Islamique de Développement, en partenariat avec la Banque mondiale.



Dans ses mots de circonstance, le coordonnateur de la Banque Islamique de Développement, Mouhamad Al-amine Nadjib, a rappelé que ce don vise à soutenir l'action du gouvernement et la mise en œuvre des initiatives du ministère de la Santé publique, pour assurer à la population un accès universel à des soins de santé de qualité.



Il a salué l’abnégation des différentes équipes pour répondre aux sollicitations des usagers des services de santé, affirmant que son institution reste toujours ouverte pour soutenir le Tchad, à travers le ministère de la Santé publique, pour une meilleure prise en charge sanitaire des différentes couches de la population.



De son côté, le représentant de l’UNICEF au Tchad, Jacques Boyer, a souligné que ce projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile au Tchad, couvre une population estimée à 6 298 764 habitants, soit 37% de la population totale du pays. L'objectif est de contribuer à la réalisation de la Politique nationale de santé.



Le projet vise à assurer, d’ici 2026, la disponibilité permanente des services de soins obstétricaux et néonataux d’urgence, dans toutes les formations sanitaires ciblées, afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale liée aux complications de la grossesse et de l’accouchement, et de renforcer le système de santé au niveau national, provincial et communautaire.



Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que le système de santé doit être décentralisé, résilient et performant, pour faire face aux défis multiples, particulièrement l’amélioration de la prise en charge et la gestion de la crise dans l’est du pays, née du conflit au Soudan, où le Tchad accueille le plus grand nombre de réfugiés.



Au nom des plus hautes autorités du pays, le ministre a adressé sa reconnaissance à la Banque Islamique de Développement, et à la Banque mondiale pour leur appui, qui traduit leur volonté d'accompagner le Tchad dans sa politique de développement et de modernisation du système de santé.



Il est important de rappeler que les 14 véhicules Hilux et 3 Toyota offerts par la Banque Islamique de Développement, ainsi que les 20 ambulances offertes par la Banque mondiale, s'inscrivent dans le cadre du Projet Stratégique de Préparation et de Riposte (PSPR) contre le Covid-19.