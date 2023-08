Tchad : réception du château d'eau rénové à Bébédjia

La remise en état de ce château d'eau a été rendue possible grâce aux fonds du comité de gestion des revenus pétroliers, provenant des 5% alloués à Doba. La cérémonie de réception provisoire s'est déroulée en ce 19 août 2023.



Ce redémarrage de l'approvisionnement en eau potable a été accueilli avec enthousiasme par la population, qui salue les effets positifs de l'allocation des 5% de Doba à cet égard, visant à lutter contre les problèmes d'hygiène et de santé rencontrés dans certaines foyers.



Lors de la remise de cet ouvrage, Korgoto Djekila Topodje, 2ème adjoint au maire de Bébédjia, a exprimé sa gratitude envers le comité de gestion des revenus pétroliers, soulignant la portée bénéfique de ce geste pour la population de Bébédjia en matière d'accès à l'eau potable.



Pour assurer un fonctionnement continu du château d'eau, le 2ème adjoint au maire encourage les abonnés à respecter leurs engagements envers le comité de gestion de l'eau potable, garantissant ainsi la durabilité de l'approvisionnement en eau dans la ville. Il souligne que chacun doit contribuer en vue d'assurer un approvisionnement en eau permanent pour la communauté.



Il a également formulé le vœu que les 5% de Doba soient utilisés pour soutenir le domaine du carburant, garantissant ainsi au moins deux mois de fonctionnement, ainsi que pour l'acquisition d'un groupe électrogène neuf.



En ce qui concerne les arriérés accumulés au fil des années, le 2ème adjoint au maire prévoit de réorganiser l'équipe du comité de gestion de l'ouvrage afin de renflouer les finances pour assurer un entretien régulier. Il attribue ces arriérés au manque de carburant dans le passé, qui avait entraîné l'arrêt du fonctionnement du château d'eau.



La restauration de cet ouvrage par le biais des fonds du comité de gestion des revenus pétroliers représente une opportunité pour tous les citoyens. La population de Bébédjia est appelée à participer activement à la préservation et à l'utilisation efficace de cette ressource pour relever le défi qui se pose.