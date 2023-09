Tchad : récompense du meilleur challenger vidéo avec l'initiative "Regards Citoyens"

Kamal Kamaludden, représentant du PNUD au Tchad, a souligné l'engagement résolu du PNUD aux côtés du gouvernement tchadien pour mettre en place cette initiative visant à encourager la jeunesse à jouer un rôle actif en tant que citoyens responsables. Il a expliqué que l'événement était le résultat d'une réflexion approfondie et d'une collaboration étroite avec diverses organisations partenaires, depuis l'idée jusqu'à sa réalisation.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patalet Geo, a quant à lui évoqué le contexte actuel marqué par de nombreux défis socio-économiques et politiques, où les jeunes ont incontestablement leur mot à dire et un rôle majeur à jouer.



Portée par plusieurs organisations de la jeunesse, sous la direction du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), l'initiative « Regards Citoyens » vise à fournir un cadre facilitateur permettant à toutes les structures et organisations de jeunes de s'impliquer pleinement dans le processus de transition en comprenant ses enjeux.