Tchad : recyclage des enseignants de l’IPEP de Mbikou sur le manuel Etoile

Durant deux jours de travaux, les enseignants de l’inspection pédagogique de l’enseignement primaire de Mbikou auront à échanger sur les concepts de base relatifs au manuel Étoile, et la préparation d’une fiche de passation et grille de correction.



Après le mot de bienvenue du chef de quartier de Mainani/Mbikou, Besikassa Ndossam Honoré, l’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Mbikou Tomdongarti Ngaredim, a situé le mobile de cette session de formation, car selon lui, enseigner n’est pas chose facile qu’il est préférable de renforcer les capacités, pour une amélioration de la qualité des enseignements, au profit des apprenants.



C’est pourquoi ce mini-stage est organisé. Pour une réussite à cette session de formation, il a exhorté les parties prenantes à la promptitude et à l’assiduité.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la mairie de Mbikou Bemadji Karyom Gédéon, s’est réjoui du choix du thème qui aidera les enseignants à améliorer la qualité des enseignements dans les écoles primaires de l’inspection pédagogique de Mbikou.



Il a invité les participants à cette session à conjuguer leurs efforts, pour des acquis qui seront bénéfiques pour tous. Il faut noter que cette session de formation sera animée par Dandadji Ayouba, Alla-Askinan et le responsable du centre départemental de formation continue des enseignants du primaire de la Nya.