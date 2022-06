Tchad : remise de peines aux détenus de la maison d’arrêt de Laï

Une cérémonie de remise des peines collectives aux détenus de la maison d'arrêt de Laï s'est déroulée ce 18 juin 2022 à Laï en présence du Gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo.



Sur 154 détenus dont une femme et 10 mineurs que compte la maison d'arrêt de Laï, ils ne sont que 10 à retrouver leur liberté tandis que les autres verront leurs peines réduites.



Pour le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Hisseine Barkaye Ahmat, cette remise de peine collective est un pardon afin de permettre la réinsertion des prisonniers.



Hissein Barkaye Ahmat d'ajouter que cette remise ne préjudicie pas les intérêts de l'État, des partis civils et des tiers. C'est une mesure qui permet la réduction des peines privatives de libertés. Le gouvernement en accordant cette liberté aux condamnés du droit commun voudrait leur donner une seconde chance de se resocialiser et d'éviter de tomber dans d'autres aventures, a-t-il conclu.





Le gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a demandé aux 10 prisonniers libérés de tirer à partir de ce jour la leçon de l'incarcération et de se comporter en bon citoyen pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Et pour ceux qui ont vu leurs peines réduites, il les exhorte à plus de patience et de discipline pour ne pas aggraver leurs situations, tout en remerciant le chef de l'État pour cet acte louable.



C'est par la remise des attestations et d’un don aux détenus que cette cérémonie a pris fin.