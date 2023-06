Tchad : remise des parchemins aux lauréats de la 3ème promotion de l'ENASTIC

Ce 9 juin, les lauréats de la troisième promotion de cycle de licence de l'École Nationale Supérieure de Technologie de l'Information et de la Communication (ENASTIC) ont reçu leurs parchemins lors d'une cérémonie organisée à la Faculté de Médecine de N'Djamena.



Wazouna Moustapha Tanko, représentante des lauréats, a exprimé sa joie, partagée par ses camarades, lors de cette remise de certificats. Elle a également remercié leurs parents et enseignants de l'ENASTIC au nom de tous. Wazouna Moustapha Tanko a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de leur enseignant, feu Dr Abdramane Mahamat Zene, décédé en janvier dernier.



Dans son discours, le ministre des Télécommunications et de l'Économie Numérique, Mahamat Allahou Taher, a souligné que les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont un puissant moteur de développement et un vecteur de croissance incontournable pour les nations au 21ème siècle. Il a également affirmé que cette conviction est partagée par les plus hautes autorités du pays, qui ont clairement exprimé leur volonté de combler le retard accumulé dans le domaine des TIC et de s'insérer pleinement dans la société mondiale de l'information et du savoir.



Le ministre a félicité les 109 lauréats de la troisième promotion de cette formation et les a encouragés à faire bon usage de leurs compétences.