Tchad : renforcement des capacités des dirigeants syndicaux au Guera

La formation qui a regroupé la province du Guera, Batha, Salamat, Wadi Fira et le Ouaddaï, a démarré ce 23 novembre 2021 à Mongo, dans la province du Guéra. Elle vise à échanger les expériences entre les différents Syndicats des Enseignants du Tchad (SET). Pendant cet atelier, les participants évaluent les progrès de l'égalité genre dans les entités de prise de décision à travers une analyse stratégique.



Pour le secrétaire général national bilingue, Youssouf Mahamout, cette assise permettra de renforcer les capacités des dirigeantes et dirigeants syndicaux et de sensibiliser les militantes et militants sur la place de la femme dans le syndicat.



Nekarmbaye Hélène, en charge de formation au Bureau exécutif national du SET, a indiqué que les capacités des dirigeants syndicaux sont également renforcées sur l'intégration de l'égalité genre au sein du SET.



Quant au secrétaire général du SET de la province du Guéra, Mahamat Badjoury Abbanou, « cet évènement syndical est très capital pour se pencher sur ces activités principales. Le Syndicat des Enseignants Tchadiens, qui est créé le 12 Février 1989 à l'époque du régime de Habré, n'a pas eu le souffle pour mener bon port son programme d'action ».



Le délégué de l'éducation nationale du Guera, Mahamat Ibet Bekla, n'a pas acaché sa satisfaction en soulignant que cet atelier permet de trouver les solutions pour rétablir le statut de la femme. Il a exhorté les femmes à prendre leurs responsabilités afin de contribuer à la construction de la société.