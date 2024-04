Tchad : renforcement des capacités des magistrats pour une gestion électorale efficace

Organisée en prélude à l'élection présidentielle du 6 mai 2024, cette initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et s'inscrit dans le cadre des actions du Conseil Constitutionnel visant à préparer les magistrats à la surveillance des opérations électorales. Mme Patalé Kochakbe, membre du Conseil Constitutionnel et cheffe de mission, a souligné que la formation vise à familiariser les participants avec les textes réglementaires de l'élection présidentielle et à développer leurs compétences en matière de supervision électorale.



En ouvrant la session, Ali Abdoulaye Ibrahim a exprimé son optimisme quant à la contribution de cette formation au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad, grâce à l'implication des magistrats dans le processus électoral à travers toutes les zones concernées. L'objectif principal de cette initiative, selon le Conseil Constitutionnel et le PNUD, est de renforcer les capacités des magistrats délégués pour qu'ils puissent efficacement transmettre les procès-verbaux des élections, dûment scellés.