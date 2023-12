Tchad : renouvellement des cartes pétrolières Star Oil

Dans une note d’information en date du 5 décembre 2023, Star Oil Tchad lance sa campagne de remplacement de toutes les cartes pétrolières TotalEnergies qui ne seront plus fonctionnelles à partir du 14 décembre 2023 à 17h 00.



Cette disposition intervient à la suite de l’acquisition de la société Total Marketing Tchad par STAR OIL GROUP.



A cette occasion, chaque client détenteur de la carte TotalEnergies est prié de bien vouloir envoyer sur WhatsApp, via le numéro (+235) 69 03 92 24, une photo recto-verso de sa carte pétrolière, une photo de sa carte d’identité, ainsi que son numéro de téléphone (indispensable pour recevoir le code de sécurité).



Par ailleurs, Star Oil Tchad annonce que des contacts seront pris pour convenir avec la clientèle, des modalités de retrait de la nouvelle carte Star Oil qui sera fonctionnelle à partir du 15 décembre 2023, à 23h 00.



Il faut rappeler que le Groupe Star Oil est contrôlé par des capitaux privés africains, et opère depuis plus de 50 ans dans toutes les branches d’activités pétrolières (dépôts de stockage de carburants et lubrifiants, réseau de stations-services, stockage et distribution de bitume, activité aviation etc.).



Le Groupe dispose d’une longue expérience dans la distribution pétrolière, qu’elle exerce en partenariat technique et commercial, avec les groupes pétroliers internationaux BP, Trafigura, Addax et WFS pour la couverture des besoins en produits pétroliers de la sous-région et l’assistance technique en aviation.



Enfin, Star Oil Group est un acteur régional présent dans les secteurs de l’importation, de la distribution et de la gestion logistique de produits pétroliers dans sept pays (Mauritanie, Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Côte d’Ivoire et Niger).