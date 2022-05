Tchad : représailles à Kelo, le coffre-fort d'un commerçant brisé et dévalisé

Les violences de Kelo qui ont dégénéré à la suite d’un conflit mortel entre des jeunes de la ville, ont entraîné des représailles. Les biens du père d’un présumé assassin ont été ciblés tandis que son domicile a été incendié.



Le commerçant Alhadj Goudja a subi d’importantes pertes. Il se trouve actuellement en Arabie Saoudite où il a effectué la Omra.



Selon les informations recueillies de part et d'autres, des sommes d’argent s’élevant à plus de 95 millions de Francs CFA, retrouvées sous un matelas et dans un coffre fort, ont été pillées ou consumées.



La liste des pertes s’allonge : de l’or d’une valeur de plus de 315 millions de Fcfa, des tissus d’une valeur de 6 millions Fcfa entreposés dans une boutique et des pièces détachées évaluées à 195 millions Fcfa, sans compter des produits alimentaires.