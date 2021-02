Tchad : reprise des cours au sein de l'Université polytechnique de Mongo

Ce lundi 15 février 2021, l'Université Polytechnique de Mongo vient de réouvrir ses portes après un mois et quelques jours de grève. La reprise a eu lieu ce matin à la première heure.



Malgré la reprise, certains enseignants et étudiants ne sont pas présents, a constaté Alwihda Info. Les étudiants de première année de la faculté Génie mécanique déplorent l'absence de certains enseignants et chefs de service, bien qu'heureux de la reprise.



Aucun responsable de l'établissement d'enseignement n'a pu être rencontré dans l'immédiat. Toutefois, l'une des raisons qui justifie l'absence de personnel est le processus d'enrôlement des agents de l'État qui est en cours.