Tchad : reprise des travaux du complexe industriel de Djarmaya

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet s'est rendu mercredi à Mandelia et à Djermaya, dans le cadre d'une visite d'inspection et de suivi de l’évolution des projets en cours de réalisation.



Au complexe industriel et laitier de Mandelia, le ministre a visité le bloc administratif, le chantier, le dispositif d’alimentation en eau et l'usine d’alimentation des vaches ou étables.



Il était accompagné du ministre de l'Elevage et des Productions animales et de conseillers du Président de la République.



D'après le ministre d'Etat, il y a des avancées quant aux réalisations faites au niveau du centre de transformation et de refroidissement. Il a demandé à ce que les dispositions soient prises pour l’acheminement dans un bref délai des équipements immobilisés au port de Douala, au Cameroun.



« Il faut que l’échéance fixée soit respectée », a souligné Kalzeubé Payimi Deubet.



A Djermaya dans la province de Hadjer-Lamis, Kalzeubé Payimi Deubet a annoncé la reprise des travaux du complexe industriel.



Joignant la parole à l'acte, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré a signé et remis l’ordre de service au directeur général adjoint de l’entreprise turque Cantek group, Ibrahim Ousman.



A compter du 15 août prochain, l’ensemble des ingénieurs seront à leurs postes et se consacreront entièrement pour finaliser le travail dans un délai de 18 mois avec une garantie de qualité, mettant en avant l’expertise et les qualités du groupe turque qui vient de réaliser un projet similaire au Soudan, a indiqué le représentant du groupe turque.



Le ministre Kalzeubé Payimi Deubet a appelé la population à l’entretien du complexe et à faire en sorte que le travail soit exécuté dans des bonnes conditions, rappelant le caractère stratégique du projet pour le Tchad et singulièrement pour la province.



Il a par ailleurs demandé aux responsables sécuritaires de veiller sur la sécurité des installations et des employés.