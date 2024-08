Tchad : résidence et bureau du gouverneur du Salamat envahis par les inondations

Comme si cela ne suffisait pas, les eaux du fleuve continuent leur progression destructrice vers la zone nord de la ville d'Am-Timan. Le quartier Goz-Mabilé, première victime des inondations, a été touché dès la mi-août. Certaines familles ont dû évacuer leurs maisons pour trouver refuge ailleurs.



Le mardi 20 août, les eaux ont commencé à envahir plusieurs institutions et édifices publics, notamment la résidence et le bureau du Gouverneur, le Tribunal de grande instance d'Am-Timan, la Maison d'arrêt, le bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), le stade omnisports et le Lycée moderne, entre autres.



Des habitations situées au nord et à l'est d'Am-Timan ont également été touchées. Le mercredi 21 août, un Comité provincial de prévention et de gestion des inondations a été officiellement mis en place pour gérer les conséquences des inondations.



Au cours de la rencontre, un bilan provisoire a été présenté par le Gouverneur. Les dégâts causés par les inondations dans toute la province sont estimés à 293 villages touchés, 2 634 ménages affectés, 15 804 personnes impactées, 2 219 hectares de champs engloutis et des milliers d'animaux emportés.



Le Gouverneur du Salamat, qui préside ce comité provincial, a exhorté tous les membres à redoubler d'efforts pour proposer des solutions adéquates et secourir au plus vite les sinistrés, qui continuent de perdre leurs biens alors que les inondations ne cessent de s'étendre.