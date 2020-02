TCHAD Tchad : retour sur l'installation du nouveau gouverneur de la province de Sila

Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, a installé mardi à Goz Beida, le nouveau gouverneur de la province N'Dimabeal Boyalnar Gaucher, en remplacement de Kedallah Younous Hamidi.



Le nouveau gouverneur "est un homme plein d'expérience, suffisamment loti et mieux averti", a souligné Goundoul Vikama. Il lui a rappelé qui est le représentant personnel du chef de l'Etat dans la province et du Gouvernement dans son ensemble.



"Votre nouveau gouverneur va s'atteler à gérer la territorialité en fonction des besoins du moment et promouvoir un développement harmonieux et durable de votre province", a déclaré Goundoul Vikama à la population.

De hautes fonctions sécuritaires



De formation militaire, N'Dimabeal Boyalnar Gaucher a assumé de très hautes fonctions dans le commandement des forces de défense et de sécurité, notamment en tant que commandant de police militaire, directeur de sécurité intérieure, directeur général des services extérieures, directeur général des services spécialisés ou encore coordonateur adjoint de service spécial.

Les défis du gouverneur entrant



Le nouveau gouverneur devra veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et de leurs biens, avec l'appui de toutes les forces de l'ordre et de sécurité implantées dans sa circonscription qui sont sous son autorité.



Il est invité à observer rigoureusement les principes de commandement et incarner la province par des actions quotidiennes, assurer les missions régaliens de l'Etat, tout en coordonnant l'ensemble des actions de développement socio-économique et social, ainsi que le suivi de l'exécution des programmes et projets, assurer la bonne gouvernance en terme de gestion des unités administratives, veiller au bon recouvrement des recettes publiques en assurant un suivi strict, et à la santé de la population à travers le suivi des activités sanitaires.

"Vous êtes un gouverneur chanceux"



"Sans fausse modestie, humblement, sincèrement et objectivement, je dirais que vous êtes un gouverneur chanceux. Vous êtes arrivé à un bon moment, à un moment où la province est calme. Vous pouvez tranquillement, sereinement réfléchir aux problèmes de développement qui mettent à mal le bien-être de la population", a affirmé le gouverneur sortant Kedallah Younous Hamidi.



"Si vous aviez été nommé il y a deux mois, j'aurais tenu d'autres propos. Il y a deux mois, le Sila d'aujourd'hui n'était pas celui d'hier. Il y a quelques mois, des conflits intercommunautaires sanglants et meurtriers ont hypothéqué gravement le bon vivre ensemble. Le gouvernement pour arrêter l'hémorragie et ramener la paix et la sécurité pour que les communautés vivent comme par le passé dans la concorde et l'harmonie, a instauré l'état d'urgence", a expliqué Kedallah Younous.

Selon lui, "l'état d'urgence a fait un travail remarquable et appréciable, l'état d'urgence a donné un résultat palpable, tangible et visible. Aujourd'hui, n'en déplaise aux détracteurs, aux ennemis de la paix, la province connait une situation de paix et de sécurité."



Il a ajouté que "cette paix doit être consolidée, renforcée et rendue irréversible."



Le représentant du ministre de l'Administration du territoire a indiqué que le gouverneur sortant a "servi avec courage et abnégation en un laps de temps la province de Sila."



Dédommagement de la famille d'un homme décédé lors d'un interrogatoire



Le gouverneur sortant a remis des dossiers complets à son successeur sur trois points importants : le paiement de la Diya de la famille du défunt Yassin, décédé lors d'un interrogatoire par la cellule de renseignement de l'état d'urgence à Abdi ; la restitution des motos regroupées dans le cadre de l'état d'urgence aux légitimes propriétaires qui n'ont commis aucun délit ; et la réconciliation entre les communautés Dadjo et Mouro.





