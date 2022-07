Tchad : révolte dans un quartier de N'Djamena après une démarche d'expropriation

Des habitants du quartier Chadartalata, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, se sont révoltés ce 19 juillet au cours de la matinée à la suite d'une procédure de déguerpissement qui aurait été entamée illégalement par deux individus revendiquant la propriété de plusieurs hectares. Les vidéos ont largement été relayées sur les réseaux sociaux.



Hommes, femmes et enfants ont manifesté contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Dans l'une des vidéos relayée sur les réseaux sociaux, un homme explique que des individus ont débarqué très tôt et prétendent avoir obtenu une décision de justice en leur faveur. Il appelle les autorités à agir avant que la situation ne dégénère.



"Ce matin, vers 4 heures du matin, un général, accompagné par quelques véhicules pleins de gendarmes, est parti mettre de la peinture sur les murs de quelques maisons dans ce quartier avant de s'éclipser", explique l'association citoyenne Firihna.



"Le général aurait dit à l'un des chefs de carré qu'il a 2.000 bords reconnus par la justice et les autorités dans ce quartier. Il veut reprendre sa propriété", poursuit l'association.



Interrogé ce soir par Alwihda Info, un habitant du quartier confirme les faits. Il explique qu'il s'agit d'un haut gradé de l'armée et que ce type de scène se produit chaque année. Les autorités n'ont pas encore réagi à la situation qui suscite une vive colère dans le quartier.