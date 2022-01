Tchad : rixe entre lycéens à N'Djamena

Plusieurs dizaines d'élèves du Lycée technique commercial et du Lycée Boudjouri en sont venus aux mains ce jeudi matin dans le 6ème arrondissement de N'Djamena. Les raisons de la bagarre demeurent inconnues.



La gendarmerie et la police sont intervenues pour apaiser les tensions. Des élèves du Lycée technique commercial ont été arrêtés. Il a été demandé à l'administration du Lycée Boudjouri d'interrompre exceptionnellement les cours et de laisser les élèves rentrer chez eux.