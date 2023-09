Tchad : six nouveaux diacres bénis et appelés au service à Koumra

Après les mots de bienvenue du président du comité d'organisation, le pasteur de l'église, le Pasteur Komkoyo, a prononcé un message spécial.



Dans son discours, il a invité et exhorté les parents, amis, et frères en Christ des diacres consacrés à soutenir ces derniers en leur offrant des conseils et des interpellations empreints de sagesse, dans la crainte et l'amour, conformément aux enseignements de Dieu.



Les nouveaux diacres ont exprimé leur gratitude envers le Seigneur pour sa protection et pour les avoir choisis pour le servir. Ils ont également sollicité le soutien de tous pour les accompagner dans l'accomplissement de la tâche que Dieu leur a confiée.