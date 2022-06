Tchad : soutenance des étudiants de la 9ème promotion de l'Institut supérieur de pétrole de Mao

La soutenance des étudiants de la 9ème promotion de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao a eu lieu le 15 juin 2022 à l'amphithéâtre de l'École normale d'instituteurs bilingue de Mao.



La cérémonie a vu la présence du préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali et du secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Warou Abba Adji Alifa. Le secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Warou Abba Adji Alifa a indiqué que la soutenance s’étale sur trois jours.



Prenant la parole, le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali a remercié les responsables de l'Institut et les enseignants qui se sont donnés corps et âme, pour l'organisation de cette soutenance.



Avant de quitter la salle, le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali a assisté à la première soutenance.