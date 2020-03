TCHAD Tchad : suspension du maire de Moundou, des révélations troublantes du gouverneur

Alwihda Info | Par Golmen Ali - 17 Mars 2020





Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, s'est expliqué mardi sur la suspension polémique par la préfecture du maire de la ville de Moundou, Nérolel Ndoukolé. Il a fait des révélations étonnantes sur l'enquête de l'Inspection générale d'Etat (IGE) qui pointe des flous financiers se chiffrant en milliards de Francs CFA.



"Je voudrais parler d'un certain point. Le point qui fait couler tant d'encre, c'est la suspension du maire de la ville. Moi même on peut me suspendre, on peut mettre fin à ma fonction si je ne donne pas satisfaction. Quand je suis passé ici au Logone, personne ne peut me démentir, vous aviez 28 mois d'arriérés de salaires. Vrai ou faux ? La mairie était fermée. La mairie est devenue une affaire de famille", a affirmé le gouverneur devant une centaine de personnes dont les conseillers communaux, le personnel de la mairie, et les chefs de quartiers.



Dago Yacoub a souligné que les conseillers municipaux ainsi que le maire sont élus pour servir le peuple. "La suspension du maire, nous avons dit manquement graves. Manquement grave, c'est pas moi, c'est l'IGE, le contrôle d'Etat qui était venu ici. Après contrôle, ils ont demandé au maire de résilier le contrat avec Youtou (une entreprise, Ndlr)", a révélé le gouverneur.



Le contrôle d'Etat demande au maire suspendu de rembourser 2,4 milliards Francs CFA. "Ce n'est pas moi, c'est l'IGE. Sa hiérarchie, la préfecture, a envoyé un contrôle où on lui demande de rembourser 63 millions Francs CFA. Est-ce que vous le savez ? Vous ne le savez pas. Ça c'est un manquement grave", a indiqué Dago Yacoub.



Selon lui, "aujourd'hui la ville de Moundou est sombre. La ville est sale, dans l'obscurité. La mairie était fermée. J'ai une mission ici. Est-ce que je dois regarder faire, croiser les bras ou chercher une solution ? C'est la solution que nous avons cherché. Nous avons attendu pendant deux mois. Nous sommes venus ici mettre en place deux commissions. Une commission des finances qui a donné un bon résultat, qui a permis de payer sept, huit mois de salaires et des droits sociaux. S'il n'y avait pas cette commission, la mairie allait continuer à sombrer."



"Nous avons une mission, notre mission c'est que nous prenions nos responsabilités. Quand ça ne marche pas, on tape sur les doigts pour dire arrêtons là. C'est ce qui a été fait", a-t-il dit.



Le gouverneur Dago Yacoub est également revenu sur la signature d'un contrat de sésame litigieux.

Le cas des salaires des employés de la mairie évoqué



Dago Yacoub a assuré que les conseillers communaux n'auront pas de difficultés de paiement de salaires jusqu'au mois de juin. "Les droits sociaux vont être payés. Mais, nous ne gérons pas la mairie, nous ne sommes pas élus, nous allons nous retirer de la gestion, nous avons voulu seulement vous aider à mettre en place une commission, à ce que les choses marchent. A partir de cette instant, nous allons laisser à l'équipe de la mairie elle-même de gérer", a-t-il précisé, implorant toutefois les agents de la mairie à mettre en avant l'intérêt de la ville.



Le gouverneur a jugé scandaleux qu'un employé ne reçoive pas son salaire pendant plus de deux ans, qu'il ne puisse pas inscrire son enfant à l'école ou payer son loyer.



Il a souligné que le rôle du gouverneur n'est pas de venir gérer une mairie mais lorsque ça ne marche pas, il faut s'impliquer pour gérer.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le directeur sortant de la SHT, Seid Idriss Déby, appelé à d'autres fonctions Tchad : Fatimé Idriss Déby nommée directrice générale adjointe de la SRN Tchad : nominations à la Société des Hydrocarbures Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)