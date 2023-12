Tchad : table ronde à N'Djamena en soutien au peuple palestinien

La rencontre a été marquée par l'intervention du sociologue Félix Mbetté, qui a centré sa présentation sur trois aspects principaux : les actions de Hamas en Israël, la réponse d'Israël, la réaction de la communauté internationale, et enfin celle de l'Afrique face à ce conflit.



Félix Mbetté a analysé la situation actuelle du conflit israélo-palestinien, évoquant la possibilité que cette confrontation évolue en une troisième guerre mondiale, compte tenu de l'intensité de la riposte israélienne et de l'inquiétude croissante au niveau mondial. Il a souligné que les soutiens à Hamas semblent vaciller face à la mobilisation de deux navires de guerre américains près d'une enclave de vingt mille habitants.



Mbetté a exhorté les Africains à soutenir la cause palestinienne par des prières, des plaidoyers auprès des États et des organisations africaines, et par des marches pacifiques, en vue de la reconnaissance d'un État Palestinien. Il a également appelé à un soutien actif, financier et humanitaire pour la Palestine.