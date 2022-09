Tchad : tirs de gaz lacrymogène aux abords du siège des Transformateurs

Le cortège a été stoppé à proximité du commissariat du 7ème arrondissement par des tirs de gaz lacrymogène. Le président des Transformateurs Dr. Succes Masra et ses partisans ont ensuite rebroussé chemin en regagnant le siège du parti.



Le Palais de justice, situé dans le 8ème arrondissement, a été quadrillé par des dizaines de véhicules du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP), a constaté Alwihda Info.



Peu après, la police anti-émeute s'est déployée au quartier Abena, aux abords du siège des Transformateurs, pour disperser la foule. Elle a fait usage de gaz lacrymogène et a actionné des canons à eau, ravivant les tensions dans le quartier.



Dans un message audio relayé sur les réseaux sociaux et des groupes WhatsApp, Dr. Succes Masra lance un appel à l'aide. Asphyxié par le gaz lacrymogène, il affirme être retranché dans son siège avec plusieurs de ses militants. Son parti dénonce une "tentative d'élimination physique". Les autorités n'ont pas encore réagi.