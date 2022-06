Tchad : touché par une balle perdue tirée par un militaire, il est délaissé à l’hôpital

Makaïla Mahamat a été victime d'une balle perdue, tirée par un militaire lors des opérations de fouilles d'armes à feu par la commission mixte dans la ville de N’Djamena. La scène s'est déroulée vendredi dernier non loin du rond-point La Fontaine entre le quartier Sabangali et Kabalaye dans le 3e arrondissement. Prise de bec entre le militaire et un étudiant, l’homme en treillis tire une balle par terre pour intimider l'étudiant. La balle a fini sa course entre les testicules de Makaïla, selon les explications des témoins présents sur le lieu du drame.



Après son évacuation au pavillon des urgences par la commission mixte de sécurité puis son transfert à l'hôpital général de référence, Makaïla est abandonné. Seule sa mère est à son chevet. Les ordonnances tombent au quotidien et ils attendent en vain la prise en charge promis par la commission mixte.



Sa maman a tout dépensé, elle ne sait auprès de qui obtenir réparation, se lamente-t-elle. Son ami Haroun, furieux de la situation, a saisi le procureur de la République afin de déposer une plainte. D'après lui, la commission mixte a laissé un numéro de téléphone d'un de leurs responsables, ce qui va leur permettre de déposer une plainte lors de son échange avec le procureur de la République.



Malgré que les autorités aient lancé cette opération de désarmement pour renforcer la sécurité, il faut reconnaître qu’il y a trop de victimes de balles perdues dans la ville de N’Djamena. Nombre de blessés se soignent sans chercher à obtenir justice. En attendant que la plainte soit déposée contre l’État, il faut que les hommes en tenue assurent leur rôle primordial, celui de protéger et non être un mal pour la population.