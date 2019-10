Tchad : tournée du gouverneur de Sila dans les établissements scolaires

Le gouverneur de la province de Sila, Kedellah Younous Hamidi, a effectué ce jeudi matin une large tournée dans les établissements publics et privés du primaire et du secondaire de la ville de Goz Beida.



Accompagné d'une forte délégation de l'enseignement et de l'éducation, ainsi que des autorités administratives de la localité, le gouverneur a constaté plusieurs difficultés que rencontrent les élèves et les enseignants sur le terrain, avec pour conséquence la timide rentrée scolaire dans la province.



Dans plusieurs écoles, le gouverneur a demandé au délégué à l'éducation de faire au plus vite possible pour que la fin de l'année soit suivie normalement dans les écoles.



Le n°1 de la province, Kedellah Younous Hamidi, a demandé aux enseignants et aux cadres de l'éducation de la province d'aider les élèves à suivre les cours et à assister aux examens. Les élèves ont également été appelés à redoubler d'efforts.



Au cours de sa rencontre avec les enseignants des différentes écoles privées de la ville, le gouverneur a profité de cette inopinée pour appeler au changement de situation.



Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse, Bichara Issa Assama, a indiqué prendre note pour qu'une solution soit trouvée au plus vite afin de permettre à la province de Sila d'enclencher normalement l'année scolaire.



Il a prodigué des conseils aux enseignants, les appelant à bien suivre le programme scolaire et à respecter la pédagogie ainsi que la déontologie de l'enseignement primaire et secondaire. Il a remercié les autorités de la province de Sila pour l'intérêt marqué au bon déroulé de l'année scolaire.