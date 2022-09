Tchad : "tous ceux qui sont morts parce que Hissein Habré les a tués, allez-vous ramener leurs corps ?"

Clement Abaïfouta, président de l'association des victimes du régime de Hissein Habré et participant au dialogue national, s'insurge contre les appels au rapatriement du corps de l'ancien président. "Vous demandez que le corps de Hissein Habré vienne mais allez-vous nous ramener le corps de Djamous, etc ? Tous ceux qui sont morts parce que Hissein Habré les a tués, allez-vous ramener leurs corps ?", a affirmé ce 21 septembre Clement Abaïfouta.



"Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Si vous n'avez pas perdu vos réflexes de guerre, nous n'avons pas perdu notre réflexe de souffrance et nous n'allons jamais accepter cela. C'est vous qui avez tué dans ce pays", a-t-il lancé à l'endroit des politico-militaires qui ont plaidé pour le rapatriement du corps de Hissein Habré.