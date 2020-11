Tchad : "tout ce qui se fait comme gesticulation, c'est en accord avec l'extérieur" (Zen Bada)

Quand les gens cherchent l'alternance du pouvoir, ils ont le droit de chercher mais maintenant au Tchad, on cherche le pouvoir par les urnes, par la volonté du peuple. Ceux qui pensent qu'ils sont dans l'opposition et qu'ils doivent chercher le pouvoir, ils ont raison de chercher le pouvoir. Mais nous aussi, puisque nous sommes au pouvoir, nous devrons maintenir le pouvoir aussi longtemps que possible par la voix des urnes, nous ne lâcherons pas par des gesticulations, par des effets de rue, nous ne lâcherons pas parce que j'estime, et le MPS estime, que tout ce qui se fait comme gesticulation, c'est en accord avec l'extérieur".