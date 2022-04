Tchad : trêve de ramadan, la marche de Wakit Tama reportée

À travers un point de presse fait ce 11 avril 2022 à la bourse, Me Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tama, a annoncé le report à une date ultérieure de la marche pacifique initialement prévue le 16 avril prochain.



« C ’est pour permettre aux fidèles musulmans en ramadan actuellement de finir ce mois Saint avant de lancer les marches pacifiques », a précisé Me Max Loalngar, coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile.