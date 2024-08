Tchad : trois chefs, un village, Moursallé Bamba plongé dans une crise de chefferie

Cette destitution a été motivée par des accusations de vente d’animaux égarés qui lui avaient été confiés et de terrains. Cependant, le chef destitué rejette ces accusations et refuse de céder son poste.



La nomination d'un nouveau chef de village par le chef de canton a provoqué un mécontentement au sein de la famille du chef destitué, qui a, en réaction, intronisé un autre chef selon leur propre choix.



Boubo Mourain Michel, l’ancien chef de village, a été suspendu par le chef de canton pour comportement inapproprié, notamment pour la vente d’animaux égarés et de terrains. Selon Moussa Keuda, chef de canton de Doué, cette décision a été prise après plusieurs avertissements restés sans effet. La population locale accuse également l'ancien chef de s'opposer au développement de la localité, affirmant que depuis la création du village, il n'y avait jamais eu de vente de terres.



Boubo Mourain Michel a été remplacé par Sinbrayssou Tao Bamba, sur proposition du chef de canton. Cependant, cette nomination a été rejetée par la famille de la chefferie, qui a, à son tour, intronisé un autre chef, Abdou Baguema, soutenu par une partie de la population.



Actuellement, le village de Moursallé Bamba est dirigé par trois chefs rivaux : le chef destitué qui refuse de quitter son poste, le chef nommé par le chef de canton, et le chef intronisé par la famille de la chefferie et une partie de la population. Boubo Mourain Michel continue de balayer les accusations d'un revers de main, affirmant qu’elles sont infondées. Il soutient que, si les accusations étaient justifiées, il y aurait des plaignants, ce qui n'est pas le cas. Sa famille argue que la nomination du nouveau chef ne respecte pas les traditions de la chefferie, car le chef de canton n’a pas consulté les autorités traditionnelles de Moursallé Bamba. Ils rejettent le nouveau chef nommé par le canton, sous prétexte qu'ils ne le connaissent pas.



La situation reste tendue et l'issue de cette crise de chefferie est encore incertaine.