Tchad : "tu es de quelle ethnie", Lazina appelle à "enterrer" cette phrase

Le président du parti MNCT et ministre de l'Environnement, Mahamat Lazina, a appelé ce 22 janvier les tchadiens à proscrire certains termes qui n'aident pas le pays à évoluer, au cours d'un meeting au stade Idriss Mahamat Ouya.



"Je vous demande quelque chose. À partir de maintenant, dès que vous sortez du stade, plus personne ne doit prononcer cette phrase : "tu est de quelle ethnie". Enterrez moi cette phrase ici au stade", a déclaré Mahamat Lazina.



"Ça n'aide pas le pays à avancer. Ce lui qui a l'amour de la partie ne pose pas cette question", a-t-il ajouté, rappelant que dans certains pays, ce type de phrase est proscrit car cela s'assimile à de la ségrégation.



M. Lazina exhorte les tchadiens au brassage et à l'amour de la patrie.