Tchad : un Imam s’insurge contre l’ouverture d’un bar à côté d’une mosquée

A Abéché, le projet de réouverture d’un bar à côté d’une mosquée fait polémique. Cheikh Ali Ahmat Aïch, Imam au quartier Maguinier dans le deuxième arrondissement de la ville, a dénoncé ce dimanche, devant plusieurs habitants du quartier, la location d’un espace de 13 m2 abritant un bar, juste en face d’une mosquée construite il y a près de 36 ans. Pourtant, la loi impose une distance d’au moins 100 mètres.



« On a un problème qui est survenu ; on a une mosquée qui a près de 36 ans et des gens sont venus pour dire qu’ils veulent louer une concession voisine d’une superficie de 13m2. Ils ont dit qu’ils veulent en faire un bar. Nous on a refusé. On a écrit et moi en personne, le 9 juin 2019, j’ai amené le courrier à la mairie d’arrondissement. Je suis parti aussi en ville donner le courrier en mains propres au maire 3ème adjoint », explique Cheikh Ali Ahmat Aïch.



« Après cela, ils sont partis ramener les gens dans le lieu. Ils ont fait ce qu’ils ont à faire avec eux. Ils ont refusé de vérifier les faits. Ils ne les ont pas stoppés, ils n’ont rien fait, jusqu’à ce que le problème s’est aggravé. Ces gens m’ont traîné en justice. J’y suis allé », ajoute-t-il.



Aujourd’hui, la mosquée comprend une Khalwa avec près de 270 enfants qui étudient la religion.



D’après l’Imam, « le bar, lorsqu’il était là avant, a causé la mort d’au moins six personnes. Après ça, les occupants ont quitté les lieux. Ils ont dit que cet endroit crée des problèmes. Ils ont été renvoyés. Ils sont partis au quartier Aghamamite, ferrique Benhalba. »



« Par la suite, ils sont revenus dire qu’ils veulent à nouveau louer, on a refusé. Le délégué et les gens de la voirie sont tous de mèche pour que cela aboutisse alors que nous ne sommes pas d’accord. Ils disent que notre endroit était vide auparavant. Oui, maintenant c’est une mosquée, on ne va pas débattre sur ça. (...) Je n’accepterai pas et je ne suis pas d’accord. Personne n’acceptera cela », a indiqué Cheikh Ali Ahmat Aïch dans sa déclaration.



L’emplacement souhaité pour la réouverture du débit de boisson est situé juste en face, à quelques pas de la mosquée. Toutefois, plusieurs habitants s’y opposent.