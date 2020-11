Tchad : un accord pour appuyer les districts sanitaires du Batha

Une cérémonie de signature du contrat d'objectif entre le programme d'appui aux districts sanitaires au Tchad (PADS) et les districts sanitaires du Batha a eu lieu lundi à Ati, en présence du gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Beinando Tatola. L'accord entre dans le cadre de la deuxième phase, avec l'appui aux districts sanitaires du Batha.



Le programme vise le renforcement des systèmes de santé au Tchad, explique Oumarou Ouattara, coordinateur national du PADS. Il est financé par la coopération Suisse pour un montant de 12,7 millions de Francs Suisse, et vise à soutenir la formation sanitaire pour améliorer la qualité de soin et la santé humaine.



Le gouverneur souligne que ce projet est louable et important pour la population du Batha. Il rappelle que les plus hautes autorités du pays accordent une importance capitale à la santé pour le bien-être de la population tchadienne.



Beinando Tatola, gouverneur de la province du Batha, rassure le coordinateur de PADS de son appui sans faille pour accompagner ce programme dans l'atteinte de son objectif recherché.



Deux centres de santé par district vont bénéficier des termes du contrat.